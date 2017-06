Опашки пред британските изборни секции...от четириноги

Опашки пред изборните секции има във Великобритания – при това от четириноги. За големия избор се вълнуват всички, но най-вече домашните любимци.

Mavis knows what day it is! Dramatic stare into the distance for added reflection #DogsAtPollingStations #GE2107 @DogsTrust pic.twitter.com/uXKXESDBdp — Hannah Ingram (@H_Ingram) 8 June 2017

По-дълги разходки и повече лакомства – за това гласуват кучетата на Острова. С типично британско чувство за хумор подхождат гласоподавателите, които започнаха да публикуват снимки в социалните мрежи с хаштаг #dogsatpollingstations (б. а. „кучета в изборните секции”).

Да заведеш кучето си да гласува е традиция с типичен британски привкус.

Rufus has exercised his democratic right #dogsatpollingstations pic.twitter.com/Imudaloe6O — Brighton Runner (@BrightonRunner1) 8 June 2017

Не е ясно как започва модата да се снимат кучетата пред секциите, но вече всички гласоподаватели го правят.

Това придава забавна нотка на сериозността от факта, че в този ден се решава съдбата на нацията. Или както се шегуват в Кралството – единственото хубаво нещо в изборния ден.