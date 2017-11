Не „Блистърпис”, a „Хелоуин”: Легендарната група идва в София идва в необикновен състав

Ако рокът е музиката на бунта, на протеста срещу статуквото, то най-твърдото му течение – пауър рока е бунт срещу всички ограничения.

Те са „Хелоуин”.

Легендарната германска група е основана през 1980 г. и от тогава до днес е символ на пауър метъла. Името ѝ е заигравка между празника на Вси светии (Halloween) и hell – ад на английски.

„Инго го измисли. Беше гледал филми на ужасите за Хелоуин. Търсихме нещо, което звучи добре и Инго каза: „А какво ще кажете за Helloween? Аз казах, че това е гадна идея, но звучи добре. И така. Не намерихме нищо по-добро. Имахме идеи, които не бяха никак добри”, спомня си Михаел Вайкат.

„Например „Блистърпис”. Аз го смятах за много добро име, но в края на краищата…”, разказва Маркус Гроскопф.

„Беше спешно. И така остана „Хелоуин”. Имахме и лого, което изглеждаше добре, и си помислих, че съм свършил добра работа. Не ни пукаше особено, просто приехме нещата такива, каквито са”, казва още Михаел.

Въпросът бил, че в САЩ вече имало група с подобно име и тиква за лого.

„Но след няколко години, те не продължиха, бандата им се разпадна. И от тогава си имаме отличителен белег”, добавя Михаел.

В началото „Хелоуин” са китаристите Кай Хансен, Михаел Вайкат и Маркус Гроскопф, Инго Швихтенберг на барабаните и вокалът Михаел Киске, с когото записват емблематичния за групата албум Keeper of the Seven Keys.

В началото на 90-те групата се разделя както с Кай Хайсен, така и с Михаел Киске, на чието място идва Анди Дерис.

Днес, след повече от 20 години раздяла, в новото си турне групата ще излезе на сцената с бившите членове и за първи път в България феновете ще чуят всички песни в оригиналния им вид.

Идеята за това турне, което носи името Pumpkin united, идва постепенно. За 30-годишнината си „Хелоуин” издават книга. Докато събирали историята на групата, се прокраднала идеята да се качат заедно на сцена.

„Хелоуин” са идвали много пъти в България, но казват, че обичат да се връщат у нас. Тази година ще зарадват феновете си в България с близо 3 часово шоу на 14 декември в „Арена Армеец”.

