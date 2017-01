На кенийците им дойде до гуша от... рязане на лентички. И го показаха (СНИМКИ)

Потребителите на социални медии в Кения се забавляват на гърба на президента Ухуру Кениата и ентусиазма му да открива обекти с големи фанфари от пиарския му екип.

Според критици по времето на прерязването на лентичките много от тези проекти или вече са били в експлоатация, или още не са били възложени. Други пък не са чак толкова значими, че да заслужават президентско присъствие.

Миналата седмица например Кениата, който се готви за избори през август, откри в Момбаса... пешеходен мост, гордо описан като „немоторизиран транспортен обект“.

Commissioned the Buxton Footbridge Non-Motorized Transport Project in Mombasa. pic.twitter.com/yPBcd4w9Oa

Това даде храна за много подигравки. Използвайки хаштага #UhuruChallenge (#УхуруПредизвикателство), кенийците започнаха да публикуват в социалните мрежи своя вариант на откриване или възлагане на проекти.

Вижте някои от най-забавните:

I have officially commissioned the Advanced Mobility Apparatus project this afternoon. #UhuruChallenge pic.twitter.com/gPzFKWtKjH — Anthony (@Antownee) January 7, 2017

#UhuruChallenge



launched the final phase of this nivea lotion pic.twitter.com/NS96oMbnTc — 莫丝 (@m_monyorwa) January 7, 2017

It is with immense pleasure that I commission the washing of these dishes. Sanitation & Hygiene are top agendas for my Govt #UhuruChallenge pic.twitter.com/Ch0sdvnaRx — Elayne Okaya (@ElayneOkaya) January 7, 2017

#UhuruChallenge It gives me great pleasure to launch the launching kit, this will go a long way to ensure that all launches are decorated pic.twitter.com/7hGjryZSuf — Enc (@_7nth) January 7, 2017

#UhuruChallenge i have officially launched and taken over the livingroom pic.twitter.com/Ey3gNLvU9Z — Oremo (@r0578) January 7, 2017