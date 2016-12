Томас Андерс след „Модърн токинг“ – още по-голям джентълмен

Само за три години – от 1984 до 1987, „Модърн токинг“ издават 6 албума и продават над 60 милиона плочи по цял свят. Няколкостотин хиляди от тях – чрез „Балкантон“, стигат до домовете на феновете в България.

33 години по-късно любовта към хитовете на Дитер Болен и Томас Андерс е все така силна, въпреки че германците никога не са имали концерт в България. Това се случва едва сега, и то наполовина, тъй като Дитер отдавна не се занимава с турнета и фенове. За разлика от Томас, който неуморно кръстосва света и продължава да носи в себе си духа от златните години на диското. Соловите му изяви са придружени неизменно от бенд и нескромен слоган – The Gentleman of Music (Джентълменът на музиката).

За представянето си в зала 1 на НДК Андерс долетя със самолет от Чили, където също е имал концерти и може би, както и в София, е успял да изправи на крака публиката още на третата песен. 100-процентов шоумен, в добра форма и най-вече много чаровен – това е тайната, с която Томас продължава да пълни зали. Обаянието му обаче се дължи до голяма степен на гласа, и то когато... говори. С кадифен тембър той поздрави на чист български „Добър вечер, София“, след което със същия завладяващ глас изрази „недоумението“ си от това, че едва сега идва у нас.

По време на концерта звучаха хитовете на „Модърн токинг“ в малко по-нови аранжименти – No Face, No Name, No Number; You Are Not Alone; Geronimo's Cadillac; Brother Louie; Jouliet; In 100 years; Sexy Sexy Lover; You're My Heart, You're My Soul и за финал – Cheri, Cheri Lady.

От History – най-новия диск на звездата, чухме няколко песни, които като мелодия са запазили духа на 80-те. Това, до някаква степен, обяснява и словесните отклонения, които изпълнителят направи на няколко пъти, говорейки за технологиите преди и сега, за първия пуснат от него факс и за това, че преди години на концертите си е виждал усмихнати лица, а сега – смартфони. След което извади от джоба си телефон и направи клипче от залата, което по-късно бе споделено в официалната му страница във „Фейсбук“.

Незабравими ще останат минутите, в които в залата се чуваше единствено глас и акустична китара. Това своеoбразно обяснение в любов завърши с unplugged версия на You're My Heart, You're My Soul.

Томас е джентълмен, ама не докрай. След концерта му никой от многобройните истински фенове не успя де се срещне с него, нито дори да се снима с идола си, както прави в много други страни по света. Помолен от почитателка да предаде книга-подарък на Томас, барабанистът му отказа с думите: „Аз не съм Томас Андерс!“ Подобни преживявания остават леко горчив вкус, но в крайна сметка емоцията от музиката е по-силна, коментират меломаните.

„Модърн токинг“ е най-успешната германска поп група за всички времена. Имат издадени 13 албума (9 от тях са платинени), продадени в над 120 милиона копия по цял свят. Общо 15 техни песни са №1 в световни класации в над 50 държави. За сравнение – Майкъл Джексън има 17 песни №1). Въпреки че в САЩ не са в челните места на класациите, списание „Билборд“ неведнъж публикува статии за тях. Компилацията, издадена през 2010 г. – „25 Years Of Disco-Pop“, попада в чартовете на Германия, Полша и Австрия, което е още едно доказателство, че 7 години след тяхното разпадане, „Модърн токинг“ са все още популярни.