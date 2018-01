Марк Уолбърг получил 1500 пъти по-голям хонорар от екранната си партньорка Мишел Уилямс

Нов скандал разтърси Холивуд – този път причината е голямото разминаване в заплащането на мъжете и жените. Спорът не е нов, но се разгоря отново, след като се разбра, че Марк Уолбърг е получил 1500 пъти по-голям хонорар от екранната си партньорка Мишел Уилямс, предава АФП.

Двамата си партнираха във филма на Ридли Скот „Всички пари на света“ (All the Money in the World, 2017). Според вестник „Ю Ес тудей“ (USA Today) 28-годишната актриса Уилямс е получавала по 80 долара на снимачен ден, или общо около 1000 долара. За своята роля тя получи номинация за наградите „Златен глобус“. В същото време Уолбърг е взел 1,5 милиона долара.

Актрисата Миа Фароу изрази възмущението си от драстичната разлика в заплащането и припомни, че самата винаги е получавала едва една четвърт от хонорара на екранните си партньори в киното.

Същевременно ново проучване на университета в Сан Диего отново потвърди дискриминацията на нежния пол в Меката на киното, изтъква АП. От него става видно, че от пуснатите миналата година 250 американски филма, в тях са участвали едва 18% жени като режисьори, сценаристи, продуценти, редактори и оператори. При последното подобно проучване, осъществено през 1998 г., женското участие във филмовите продукции е било 17 на сто.