Термометърът в най-студеното село на света се счупи при -62 градуса

Новият електронен термометър в сибирското село Оймякон, признато за най-студеното на света, се повреди, когато температурата падна до минус 62 градуса Целзий, съобщава БТА.

Според местните жители температурата е паднала още повече - до минус 67 градуса, което е с 1 градус по-ниско от рекорда, поставен през 1933 г. Официално обаче местната метеорологична станция отчете „едва” минус 59 градуса Целзий.

Температурата в Антарктида пада и до по-ниски стойности, но там няма постоянни селища.

В Оймякон живеят около 500 души. Селото се е появило като база за пастирите на елени през 20-те и 30-те години на миналия век. Името му означава "вода, която не замръзва" и произтича от факта, че там има минерален извор.

Хората в Оймякон се борят с много проблеми в ежедневието - замръзва мастилото в химикалките, батериите спадат бързо, очилата се залепват за лицата на хората, миглите се заскрежават с излизането навън. В големите студове местните оставят автомобилите да работят непрекъснато, иначе няма да могат да ги запалят.