Термометърът в най-студеното село на света се счупи при -62 градуса

Новият електронен термометър в сибирското село Оймякон, признато за най-студеното на света, се повреди, когато температурата падна до минус 62 градуса Целзий, съобщава БТА.
Според местните жители температурата е паднала още повече - до минус 67 градуса, което е с 1 градус по-ниско от рекорда, поставен през 1933 г. Официално обаче местната метеорологична станция отчете „едва” минус 59 градуса Целзий.
Температурата в Антарктида пада и до по-ниски стойности, но там няма постоянни селища.
В Оймякон живеят около 500 души. Селото се е появило като база за пастирите на елени през 20-те и 30-те години на миналия век. Името му означава "вода, която не замръзва" и произтича от факта, че там има минерален извор.
Все уже в курсе, что у нас тут -50? И да, мы выбираемся из дома (приходится) и Ходим по улицам, при этом остаёмся в живых даже видосик снять можно и сфоткаться да и вообще жарковато как то Два года назад выкладывая подобное фото, я подумать не могла, что все эти два года оно будет путешествовать по интернету и побывает во всевозможных пабликах даже до @9gag дошло Чтож, пора обновить фоточку то А вообще у меня такое ощущение, что я ввела какую то моду фоткать замороженные реснички или до того, как сама сфоткала их не замечала этого, но ведь сейчас почти у каждой жительницы Якутска имеется такая фоточка, правда ведь а два года назад их было не так много А ещё видосик ловите И нет, пандой я после этого не становлюсь, слава моей туши для ресниц, которая не течёт после этого Тут могла бы быть реклама туши, но не будет И нет, это я не специально шла и дышала спецом на ресницы, это просто путь на работу в -47 минут 15-20 на улице и готово #зима #winter #yakutsk #yakutia
Хората в Оймякон се борят с много проблеми в ежедневието - замръзва мастилото в химикалките, батериите спадат бързо, очилата се залепват за лицата на хората, миглите се заскрежават с излизането навън. В големите студове местните оставят автомобилите да работят непрекъснато, иначе няма да могат да ги запалят.