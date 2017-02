Кристи Бринкли позира по бански на 63 години

Бившата манекенка Кристи Бринкли позира по бански за американското сп. "Спортс илюстрейтид" на 63 години, съобщи АФП.

"Благодаря на "Спортс илюстрейтид" за посланието, че хубавите неща могат да са с всякакъв размер, и че няма срок на годност", написа в „Инстаграм” Кристи Бринкли.

Тя позира за снимките с дъщерите си, които са на 31 и 18 години и не са манекенки.

Christie Brinkley returns to the 'Sports Illustrated' Swimsuit Issue with her daughters -- See the pics!: https://t.co/d8JLkPouuc via @AOL