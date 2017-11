Когато бизнесът е забавление

Бизнесът не е самоцел, а забавление. В това вярва един българин, който е само на 33 години, но вече има зад гърба си отличие за най-успешен млад предприемач във Великобритания.

Боян Бенев никога не се е явявал на интервю за работа. И никога не е имал шеф. За него думата „предприемачество” е синоним на свобода: „Свободата е времето, което имаш. И начинът, по който инвестираш това време и влагаш това време в "утре".

Боян е само на 6 години, когато родителите му емигрират във Великобритания. От малък се интересува от търговията, разказва как на 12 купува вехтория от антикварен магазин в квартала си в Лийдс за 2 лири и след това успява да я продаде в центъра за 4.

На 15 започва да изработва етикети за вино. На 16 регистрира първата си компания, която се занимава с маркетинг и реклама. На 23 е обявен за най-успешен млад предприемач на Великобритания в класацията на списание Start Your Business.

„Аз много се учудих, защото току що бяхме започнали един бизнес и реално нищо не бяхме направили. И го видях малко повече като шега цялото нещо. И им казах – супер, но ако ще ме включвате нека бъде или на първо, или на седмо място. Ей така, защото харесвам цифрите. И няколко седмици по-късно видях списанието публикувано. И се оказа, че бяха взели първото предложение за първото място”, разказва Боян.

Работи за себе си вече 18 години. Занимавал се е с реклама, маркетинг, недвижими имоти, медии, търгувал е с почти всичко - дори с диаманти: „Не мога да се сетя за нещо, с което съм се занимавал и е било скучно, твърде ясно като подход. Много често се случват проектите от случаен разговор с приятели”.

Имал е и много провали, и днес е категоричен, че неуспехът е крайна точка: за да не се получи един бизнес, нещо по пътя трябва да се е объркало.

Днес Боян Бенев управлява IT компания, а основен клиент му е Google: „Извън това, за да не полудея от IT света имам и неща, с които се занимавам извън IT средата. Проектът, който най-много ме радва в момента е проект да реставрираме една стара фурна в едно страхотно село в България – Свежен се казва”.

Най-важни в живота му обаче са не успехите, а хората, с които работи и местата, които има шанса да посети. Това за него е свободата, към която е пристрастен. Разказва за вечери с номади в планините на Иран, за Хималаите (където си носи българска бира) и за историите на хижарите.

Боян превръща идеите си в реалност сякаш с лекота. Но успехът приема за бонус. Защото вярва, че човек трябва преди всичко да е щастлив с това, което прави.