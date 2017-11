Изкуствени мускули дават на роботи феноменални способности

Вдъхновени от оригами, американски учени създадоха евтини изкуствени мускули, които позволяват на роботи да повдигнат товари, надвишаващи 1000 пъти собственото им тегло, сочат резултатите от изследване, цитирани от Франс прес.

Това е голяма крачка напред към заменянето на старото поколение роботи. "Сякаш роботи са придобили свръхспособности", заяви ръководителката на изследването Даниела Ръс от Масачузетския технологичен институт.

Въпросните изкуствени мускули са създадени въз основа на структура от метални бобини (намотки) или пластмасови листове. Производството на един подобен мускул струва около 1 долар.

"Тези мускули могат да генерират около 6 пъти повече сила върху единица площ в сравнение с мускулите на бозайници и същевременно са невероятно леки", поясни експертът по приложни науки Роб Уд от Харвардския университет.

2,6-грамов мускул може да повдигне 3-килограмов предмет.

Вдъхновението от оригами е свързано със зигзагообразната структура на някои мускули, която им позволява да се свиват и да се разтягат по команда, като за целта се използва въздух или вода под налягане.

Възможните приложения включват разтегаеми космически хабитати на Марс, миниатюрни хирургични апарати, преносими екзоскелети, возила за дълбоководни изследвания. Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences, съобщава БТА.