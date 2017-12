Ед Шийран оглави британската коледна класация за сингли

Ед Шийран оглави коледната класация за сингли във Великобритания с дуета "Perfect", в който участва и Бионсе, съобщи Контактмюзик.

Певецът благодари на феновете си и им пожела Весела Коледа и щастлива нова година.

Ед Шийран има още един повод за празнуване, защото песента "Perfect" стана двойно платитена, с 1,23 комбинирани продажби и стрийминга във Великобиртания.

Второто място в британската коледна класация за сингли зае Еминем с песента "River", в която участва и Ед Шийран. На трето място е "Last Christmas" на група "Уам".

Другите вечни коледни хитове "All I Want For Christmass Is You" на Марая Кери и "Fairytale Of New York" на група "Поугс" заеха четвъртото и седмото място в британската класация.

Класацията на албумите оглави Еминем с "Revival".

На второ място е ":" ("Divide") на Ед Шийран.

Сам Смит е на трето място с "The Thrill of It". Следват "Beautiful Trauma" на Пинк и "Human" на Раг ен Боун Ман.