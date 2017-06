Юристът рокаджия, за когото музиката е голямата страст

Председателят на Държавната агенция "Електронно управление” Росен Желязков е юрист по образование, но се оказа, че музиката е голямата му страст.

Неговата група вече дебютира със сингъл и видеоклип – Why do you love me.

Желязков свири с дългогодишния си приятел Борис Павлов, съпруг на Есил Дюран. „Той е композитор, пише песни и аранжира”, обясни Росен Желязков.

„Навсякъде имам китари – и в работата, и преди в Министерския съвет имах”, признава той.

„Човек трябва да слуша качествена музика, а не да се определя в жанр”, смята Желязков.

Вижте повече във видеото: