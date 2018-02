И Пол Саймън обяви, че това турне ще му е последно

Само дни след като Елтън Джон оповести, че предстоящото му тригодишно турне ще е последното, друг известен музикант – 76-годишният Пол Саймън използва социалните мрежи, за да обяви, че и неговото турне ще е прощално, предаде Асошиейтед прес.

Сред причините за решението му да преустанови турнетата е смъртта на китариста от неговата група Винсънт Нгуини.

„Усещам, че пътуванията и прекараното време далеч от съпругата и семейството ми намаляват радостта ми от свиренето”, сподели той.

Прощалното му турне ще започне с концерт през месец май във Ванкувър, Канада, и ще го отведе на много места в Северна Америка и Европа.

Последният концерт от турнето му е планиран за 15 юли в Лондон, като гостуващи изпълнители ще са Джеймс Тейлър и Бони Райт.

Сред хитовете на Пол Саймън са The Sound of Silence, Mrs. Robinson, Bridge Over Troubled Water и Diamonds on the Soles of Her Shoes.

Той бе въведен в Залата на славата на композиторите и Залата на славата на рокендрола като член на дуото „Саймън и Гарфънкъл” и като соло изпълнител.

Пол Саймън поясни, че ще продължи от време на време да се появява на музикалната сцена след последното си турне.