Фалшив туитър профил на Би Би Си съобщи, че английската кралица е починала

Фалшив профил на Би Би Си съобщи в „Туитър”, че английската кралица Елизабет II е починала.

Акаунтът @BBCNewsUKI, от който невярното съобщение е публикувано, е изтрит. Преди това обаче то е споделено повече от 200 пъти и предизвика множество реакции в социалната мрежа.

Английският таблоид „Дейли мирър” съобщи, че слуховете са грешни и че туитър профилът е фалшив.

The Queen is NOT dead: False rumours of monarch's demise spread across Twitter sparked by fake BBC account https://t.co/q3dGlO70f3 pic.twitter.com/NFDav3iOIy

Сред измамените бяха и някои известни личности, журналисти и дори френският посланик в САЩ Жерар Аро, който също сподели новината преди да осъзнае, че е лъжа.

Потребителят @thefilmcynic пък пише, че е попаднал на новината за смъртта на кралица Елизабет, но не би се учудил, ако и това се случи през тази година, визирайки световноизвестните личности, които загубиха живота си.

I just fell for a fake BBC account announcing the death of Queen Elizabeth II because it seemed obvious with this year.