Арестуваха мъж, откраднал Оскара на Франсис Макдорманд

Мъж беше арестуван, защото откраднал наградата „Оскар” за най-добра актриса на Франсис Макдорманд, предаде Асошиейтед прес, като се позова на полицията в Лос Анджелис.

47-годишният Тери Брайънт бил задържан снощи, в деня на раздаването на най-престижните отличия в света на киното. Полицията смята, че той е откраднал скъпоценната статуетка на парти след церемонията.

Крадецът бил спипан от фотограф на място, съобщи вестник „Ню Йорк таймс” . Статуетката била върната на Макдорманд, която казала на охраната да пусне мъжа.

Брайънт обаче бил арестуван, като за освобождаването му е определена гаранция от 20 000 долара.

По-рано журналистката от „Ню Йорк Таймс” Кара Бъкли сподели в „Туитър” снимка, на която се предполага, че е мъжът, който е задигнал статуетката.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt