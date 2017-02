Анджелина Джоли: Брад Пит винаги ще бъде част от семейството

Актрисата Анджелина Джоли каза, че Брад Пит винаги ще бъде част от семейството въпреки развода им, пише в. "Дейли мирър", цитиран от БТА.

Двамата подписаха документите по развода си миналата година и въпреки решението им да продължат пътя си поотделно, Анджелина Джоли се надява, че това ще ги направи "по-сплотен" екип.

"Не искам да коментирам много по въпроса, освен че бяха много трудни времена. Ние сме семейство, каквото ще бъдем винаги. Ще преминем през това и се надявам, че ще сме по-сплотено семейство", каза тя.

"Много, много хора се намират в това положение. Цялото ми семейство, всички преминахме през труден период. Фокусът ми е върху децата ми, нашите деца", добави актрисата.

Двамата с актьора Брад Пит започнаха връзката си през 2005 г. и се разделиха през септември 2016 г.

В момента Анджелина е в Камбоджа за премиерата на филма "Първо убиха баща ми" ("First They Killed My Father"), заедно с шестте си деца - Мадокс на 15 г., Шайло на 10 г., Пакс на 13 г., Захара на 12 г. и близнаците Вивиен и Нокс на 8 г.

"Филмът не се съсредоточава върху ужасите на миналото, а върху издръжливостта, добротата и таланта на камбоджанците. Най-вече филмът е начинът ми да изразя благодарността си към Камбоджа. Без Камбоджа може би никога нямаше да стана майка. Част от сърцето ми е и винаги ще бъде в тази страна. И част от страната е винаги с мен - Мадокс", каза Анджелина Джоли.