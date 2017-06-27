Британецът, блъснал патрулки във Велико Търново, е бил психично нестабилен
Той е насочил джипа си към автомобилите умишлено
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Обновена: 27.06.2017 12:13
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Блъзнати патрулки във Велико Търново
Снимка: Мариана Трифонова

Британецът, който вчера блъсна две полицейски коли във Велико Търново, е бил психично нестабилен, съобщи кореспондентът на bTV.

В хода на проверката е установено, че той не е бил пиян или дрогиран, но е неправоспособен. Възрастният мъж умишлено се насочил към паркиралите автомобили.

Британец блъсна с джипа си две патрулки във Велико Търново69-годишният мъж е изведен със сила от колата си, пробата му за алкохол е отрицателна

След преглед от медицински екип е настанен за лечение в Дома за психично болни в търновското село Церова кория. По случая е започнато досъдебно производство.

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Етикети:Катастрофа Велико Търново Британец
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