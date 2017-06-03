Жълт код за 24 области заради гръмотевици
В тези области ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност
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Обновена: 03.06.2017 08:20
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Гръмотевици

Жълт код за гръмотевична активност е обявен за 24 области на страната.

Предупреждението за потенциално опасни метеорологични явления важи за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, София, София област, Ловеч, Габрово, Търговище, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол.

В тези области ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност с условия за гръмотевични бури и градушки. В отделни райони количеството на валежите ще надвишава 15 л/кв. м.

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Етикети:Гръмотевици Код
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