В Горубляне се поклониха пред мощите на Св. Вартоломей
Мощите бяха донесени със съдействието на Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний
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Обновена: 29.10.2017 12:55
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Св. Валтоломей
Снимка: bTV

В църквата в столичния квартал Горубляне беше донесена частица от мощите на Христовия ученик Свети апостол Вартоломей. 

Мощите бяха донесени със съдействието на Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний. Негово Високопреосвещенство беше посрещнат от храмовото духовенство и много вярващи.

Св. Валтоломей
Снимка: bTV

Митрополит Антоний оглави архиерейската света литургия, в която молитвено участие взе и българския патриарх Неофит.

Свети апостол Вартоломей е небесен закрилник на столичния квартал Горубляне и паметта му се почита от всички вярващи.

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Етикети:Църква Мощи Горубляне Патриарх Неофит Митрополит Антоний Св. Вартоломей
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