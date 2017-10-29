В Горубляне се поклониха пред мощите на Св. Вартоломей

В църквата в столичния квартал Горубляне беше донесена частица от мощите на Христовия ученик Свети апостол Вартоломей.

Мощите бяха донесени със съдействието на Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний. Негово Високопреосвещенство беше посрещнат от храмовото духовенство и много вярващи.

Митрополит Антоний оглави архиерейската света литургия, в която молитвено участие взе и българския патриарх Неофит.

Свети апостол Вартоломей е небесен закрилник на столичния квартал Горубляне и паметта му се почита от всички вярващи.