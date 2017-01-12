Отмениха бедственото положение в Смолянско

Отменено е частичното бедствено положение в Община Смолян, предаде кореспондентът на bTV в региона.

До всички населени места вече има достъп, като няма бедстващи хора, села без ток и храна, посочи кметът общината Николай Мелемов.

Села в Смолянско са откъснати от света (СНИМКИ)

Частично бедствено положение беше обявено вчера в областта

Проблемен остава участък по пътя за Турян, който е заледен, но там се работи, посочиха от общината.

Частичното бедствено положение беше обявено вчера, когато започна обилен снеговалеж.