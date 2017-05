Тази седмица носителката на "Грами" Пати Остин гостува за първи път у нас. Певицата с почти 60-годишна кариера изпълни едни от най-големите хитове на легендарната Ела Фицджералд в зала 1 на НДК.

Тя се качва на сцената едва 4-годишна. Нейната откривателка - голямата певица от миналото Дайна Уошингтън първа я извежда на сцената на "Аполо тиътър" и я обявява за своя кръщелница. Малко по-късно, когато я представя на Куинси Джоунс, той прави същото. И как да не я чака блестяща кариера с такива кръстници?



Под продуцентството на Куинси се ражда хитът дует с Джеймс Инграм "Baby come to me", с която Пати става известна в цял свят. Следват записи отличени с "Грами" и продали се в многомилионни тиражи, албуми с Майкъл Джексън, Джордж Бенсън и световни сцени.



Днес 66 годишната Пати Остин е известна и с това, че пее великолепно песните на Ела Фицджералд. По случай сто годишнината от рождението на легендарната певица, Пати Остин дойде в България с нейните песни.

