МС избра девиза за европредседателството

Девизът на българското председателство на Съвета на Европа ще е „Съединението прави силата“. Това реши правителството на днешното заседание.

След направен анализ как точно мотото да бъде преведено на английски, то ще звучи така: United We Stand Strong.

Девизът е предложен от участниците в поредица от фокус-групи и тестван в национално представително проучване, съобщиха от правителствената пресслужба.

От там обясниха, че в края на 2016 г. социологическата компания „Галъп интернешънъл“ е провела изследване за това с какви ценности и образи българите асоциират страната ни през призмата на това, с което тя обогатява Европейския съюз.

Изследването е показало, че основните общоевропейски ценности, присъщи за българите, са толерантност, солидарност, единство.

Девизът „Съединението прави силата“ е най-разпознаваемият и харесван сред българите. От една страна словосъчетанието се свързва с историята на страната ни и държавността, а същевременно и отразява идеята за обединена и солидарна Европа. България е била описана и като естествен представител на Балканите и най-вече на Западните Балкани по пътя им към Европа.

Другите предложения за девиз, които са посочени в дискусиите, но не са събрали достатъчно подкрепа са:

„Силни заедно” (Stronger Together);

„Заедно можем повече” (Together We Can Do More);

„Сигурност и просперитет” (Security & Prosperity);

„Европа във вярна посока” (Europe: the Right Way);

„Европа на новото поколение“ (Europe of the New Generation).

В публичния конкурс са участвали 180 творци

Ресорният министър Лиляна Павлова коментира, че девизът „Съединението прави силата“ е изключително актуален и релевантен за ситуацията, в която днес се намира обединена Европа.

България ще бъде домакин на 230 събития и срещи, други 1500 ще бъдат организирани в Брюксел и Люксембург, добави Павлова. За шестте месеца на европредседателството се очаква страната ни да бъде посетена от 22 хил. души.

Цветовете на председателството ще са жълто и синьо.

Не виждам слаби звена в подготовката. България е напълно готова, убедена е Павлова.

В заключение тя каза, че ремонтът на НДК ще бъде завършен навреме.

Междувременно стана ясно и че шефът на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер е поискал датата на откриване на председателството ни да бъде изтеглена и затова церемонията ще се състои на 4 януари догодина в Народния театър „Иван Вазов“.

На 5 януари ще има съвместно заседание на нашето правителство с еврокомисарите.