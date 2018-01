Сметките на „Булгаргаз” може да бъдат запорирани заради дълг към британски инвеститор

Международният инвестиционен фонд Worldview е поискал запор на сметките на „Булгаргаз” заради неплащане на задължения, предаде БГНЕС, като цитира публикация в „Туитър” на фонда.

Той е основен кредитор на най-големия британски инвеститор у нас – „Петрокелтик”, който държи концесията за добив на природен газ в черноморските блокове „Галата”, „Калиакра” и „Каварна”.

Worldview Funds to seek enforcement over @_Bulgargaz assets for non payments. Instructions have been issued to bailiffs to freeze @_Bulgargaz assets to recover funds.