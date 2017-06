Радко Петков е победителят в „Гласът на България” след оспорвана битка на финала тази вечер. Освен първото място той взема и 50 000 лв. награда.

За победата Радко Петков изпълни песента на Васил Найденов "Сбогом, моя любов".

Сара Сюзет Намба впечатли публика и жури с изпълнението си на "All By Myself".

Силите на края на "Гласът на България" премериха четирима певци: Яна Сабанова от София с треньора си Владимир Ампов – Графа, Радко Петков от Троян и наставника му Иван Лечев, Сара Сюзет Намба от Варна и Поли Генова, както и Кристина Кабадиева от София със своя ментор Камелия.

Първият етап от надпреварата бяха дуетни изпълнения с някои от най-ярките музикални звезди на България.

Състезанието откриха Яна Сабанова и Михаела Филева.

Втори на сцената излязоха Кристина Кабадиева и Илия Ангелов от „Диана експрес”.

С много аплодисменти публиката посрещна изпълнението на Сара Сюзет Намба и Орлин Павлов.

На четвърто място се представиха Радко Петков и Анелия.

След дуетните изпълнения

След соловите изпълнения на тримата останали, от състезанието отпадна най-младият участник за всички сезони – 14-годишната Яна Сабанова.