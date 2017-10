Антон Тодоров: Не ме разбрахте правилно, но извинявайте все пак

„Въпреки убеждението ми, че съм разбран напълно превратно и думите ми са изтълкувани абсолютно погрешно, аз държа да поднеса извинението си към Виктор Николаев. Правя го заради моя култ към свободата, правя го заради всичко онова, за което се боря повече от 28 години и заради създалата се истерия в определени среди от тази моя реплика, която смятам, че не беше коректно разтълкувана”, коментира във „Фейсбук” депутатът от ГЕРБ Антон Тодоров.

Извинението му е по повод участието му в сутрешния блок на „Нова телевизия” днес, където в прав текст обясни на водещия Виктор Николаев за какви въпроси се уволнява и как столчето на колежката му Анна Цолова вече го нямало.

Валери Симеонов: Как може да допуснете, че аз заплашвам журналист (ВИДЕО)

Говорите с един стожер на толерантността и демокрацията, как може да допуснете такава мисъл, каза вицепремиерът на въпрос на bTV

„Днес един мой отговор на въпрос на журналиста Виктор Николаев предизвика сериозна полемика. Държа да подчертая, че изконно правило за мен е, че четвъртата власт е абсолютно независима над останалите. Несвободата на медиите и журналистите в България е нещо, което се свързва с режим, срещу който аз цял живот съм се борил. Нещо повече, самият аз винаги съм държал на истината и на фактите и винаги съм си служил с тях. В конкретния случай не съм искал да „заплашвам” журналиста Николаев, но наблюдавам една всеобща истерия по темата”, каза още той.

„В рамките на по-малко от десет дни съм обект на безпрецедентна атака за оплюване и дискредитация от среди, които никога няма да ми простят разкритията, направени за олигархията, задкулисието, Командирите им и техните бизнес и медийни обръчи. Ченгетата от ДС и РУМНО – също”, написа още Тодоров в поста си:

Текстът на поста му във „Фейсбук” беше разпространен и официално до новинарските редакции като съобщение от пресцентътра на ГЕРБ (или пък обратното – прессъобщението беше публикувано като пост на стената на Тодоров).

В друг пост, публикуван в социалната мрежа малко по-рано, Тодоров отново лансира същата теза: „Понякога човек има нужда от малко помощ от своите приятели. В рамките на по-малко от десет дни съм обект на безпрецедентна атака за оплюване и дискредитация от среди, които никога няма да ми простят разкритията, направени за Командирите им и техните бизнес и медийни обръчи. Ченгетата от ДС и РУМНО – също. За да победиш враговете си трябва да следваш един много важен принцип – „Прави за приятелите си поне толкова, колкото твоите врагове за техните” и сподели линк към песента на „Бийтълс” With a little help of my friends („С малко помощ от моите приятели”), в нейна кавър версия.