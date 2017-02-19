Актьорите Нона Йотова и Любомир Ковачев ще са в листите на БСП

Националният съвет на БСП заседава днес, за да одобри окончателно депутатските листи на партията за парламентарните избори на 26 март.

Миналата седмица БСП обяви водачите на листите си. Много от тях са от т. нар гражданска квота – журналистите Елена Йончева и Тома Томов, проф. Иво Христов. 56 души в листите не са от партийните редици.

В листите ще са и актьорите Нона Йотова и Любомир Ковачев.

Лидерите на ГЕРБ и БСП в директен сблъсък на парламентарния вот

Корнелия Нинова и Бойко Борисов са водачи на листи в 25-и МИР в София

Според последните решения на пленума на БСП в листите на партията няма да влизат депутатите с 12 години стаж в парламента, за да се даде път на младите.

Заради това решение в партията има напрежение – социалисти са си направили отвод от листите във Видин, тъй като водач няма да е бившият лидер на БСП Михаил Миков.

Агенция „Фокус” публикува утвърдените листи по избирателни райони до пета позиция:

Благоевград:

1. Тома Томов

2. Николай Бошкилов

3. Богдан Боцев

4. Ивайло Бакърджиев

5. Йорданка Атанасова

Велико Търново:

1. Весела Лечева

2. Валентин Ламбрев

3. Мариана Бояджиева

4. Явор Божанков

5. Христо Кавалски



Видин:

1. Филип Попов

2. Цветан Топчиев

3. Борислав Василев

4. Пламен Георгиев

5. Мирослав Марковски



Враца

1. Иван Генов

2. Николай Иванов

3. Атанас Поптидимитров

4. Цветелина Дамяновска

5. Илияна Тихолова



Габрово:

1. Кирил Добрев

2. Кристина Сидорова

3. Станимир Стойчев

4. Весислава Иванова

5. Трифон Панчев



Добрич:

1. Красимир Янков

2. Николай Колев

3. Даниел Йорданов

4. Мая Димитрова

5. Светлин Колев



Кърджали:

1. Александър Симов

2. Петя Михалевска

3. Георги Кючуков

4. Петър Петров

5. Костантина Солакова



Кюстендил:

1. Валери Жаблянов

2. Иван Ибришимов

3. Мая Шишкова

4. Иван Каракашки

5. Борко Исаков



Ловеч

1. Милко Недялков

2. Валентина Найденова

3. Цецка Петкова

4. Адриан Джонев

5. Бистра Лазарова



Монтана:

1. Атанас Костадинов

2. Илиян Тимчев

3. Цеца Иванова

4. Параскева Илиева

5. Любомир Иванов



Пазарджик

1. Славчо Велков

2. Йордан Младенов

3. Гурко Митев

4. Полина Шишкова

5. Георги Янчев

Перник:

1. Станислав Владимиров

2. Евдокия Асенова

3. Любомир Бонев

4. Евелина Венкова

5. Венета Петрова



Плевен:

1. Васил Антонов

2. Свилен Атанасов

3. Валентин Буров

4. Стефан Бурджев

5. Ганка Василева

6.



Пловдив - град:



1. Иво Христов

2. Георги Йорданов

3. Теодора Халачева

4. Донка Бубняк

5. Любомир Паунов



Пловдив - област:

1. Георги Търновалийски

2. Манол Генов

3. Галин Дурев

4. Атанас Телчаров

5. Веска Ненчева



Разград:

1. Денчо Бояджиев

2. Мартин Обрешков

3. Добрин Добрев

4. Румяна Балтова

5. Таня Тодорова



Русе:

1. Крум Зарков

2. Добрин Данев

3. Пенчо Милков

4. Таю Киряков

5. Божидар Йотов



Силистра:

1. Стоян Мирчев

2. Вяра Йорданова

3. Стилиян Стойчев

4. Вероника Иванова

5. Йорданка Иванова



Сливен:

1. Таско Ерменков

2. Деян Дечев

3. Пепа Беева

4. Мариета Петкова

5. Ваня Колева



Смолян:

1. Дора Янкова

2. Иван Гавазов

3. Христо Беров

4. Севдалин Хъшинов

5. Слава Пепеланова



23-ти МИР София – град

1. Жельо Бойчев

2. Христо Проданов

3. Георги Михайлов

4. Румен Гечев

5. Ирена Анастасова



24-ти МИР София - град

1. Стефан Данаилов

2. Георги Свиленски

3. Димитър Данчев

4. Нона Йотова

5. Росен Малинов



25-ти МИР София - град

1. Корнелия Нинова

2. Михаил Христов

3. Антон Кутев

4. Петър Витанов

5. Анна Славова



София – област:

1. Иван Ченчев

2. Владимир Александров

3. Радослав Стойчев

4. Боян Ставрев

5. Веселка Златева



Стара Загора:

1. Драгомир Стойнев

2. Георги Гьоков

3. Спас Панчев

4. Иван Кръстев

5. Иван Върляков



Търговище:

1. Светла Бъчварова

2. Светослав Стефанов

3. Николай Черкезов

4. Илия Илиев

5. Дарина Георгиева



Хасково:

1. Елена Йончева

2. Никола Динков

3. Виелета Желева

4. Смиляна Кръстева

5. Богдан Кирилов



Шумен:

1. Иван Иванов

2. Георги Георгиев

3. Валентин Петров

4. Петранка Димитрова

5. Александър Александров



Ямбол:

1. Кристиан Вигенин

2. Николай Пенев

3. Даниела Сивкова

4. Кирчо Карагьозов

5. Янко Добрев